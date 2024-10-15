Полсотни гаражей разрушены в Купянском районе из-за обстрелов РФ – Синегубов

Об обстрелах региона и последствиях вражеских ударов по Харьковской области проинформировал в утренней сводке 15 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.

За минувшие сутки, по данным Синегубова, «прилетало» по Купянскому району. В частности, в 10:15 россияне ударили по селу Ковшаровка. Вследствие обстрела повреждены 50 гаражей.

А в 15:36 РФ обстреляла село Подолы. Вражеский дрон упал в огороде частного дома. На этот раз обошлось без пострадавших, уточнил начальник ХОВА.