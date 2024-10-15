Новости Харькова – главное за 15 октября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Ночные тревоги на Харьковщине: в области летали БПЛА, была угроза авиаудара
Тревогу в Харькове и области объявили в 23:54. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, со стороны Запорожья транзитом через Днепропетровщину к Харьковской области приближался БПЛА.
В 01:41 дали отбой, а в 03:38 тревогу возобновили. На этот раз – из-за активности вражеской авиации в акватории Черного моря и угрозы авиаудара.
В 04:09 на Харьковщине (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".