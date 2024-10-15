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Новости Харькова – главное за 15 октября: как прошла ночь

Украина 07:05   15.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 15 октября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Ночные тревоги на Харьковщине: в области летали БПЛА, была угроза авиаудара

Тревогу в Харькове и области объявили в 23:54. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, со стороны Запорожья транзитом через Днепропетровщину к Харьковской области приближался БПЛА. 

В 01:41 дали отбой, а в 03:38 тревогу возобновили. На этот раз – из-за активности вражеской авиации в акватории Черного моря и угрозы авиаудара. 

В 04:09 на Харьковщине (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".