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Включить отопление 16 октября собирается громада на Харьковщине (документ)

Общество 14:38   15.10.2024
Виктория Яковенко
Включить отопление 16 октября собирается громада на Харьковщине (документ) Фото: Харьковский горсовет

С 16 октября в Богодуховской громаде стартует отопительный сезон. Об этом сообщили в местном горсовете.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Богодухова Владимир Белый. Отмечается, что начать отопительный сезон планируют, учитывая климатические условия.

распоряжение старт отопление Богодуховская громада
скриншот

Напомним, сегодня, 15 октября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город уже полностью готов к отопительному сезону, однако его старт могут отложить из-за погодных условий.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 14:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 октября в Богодуховской громаде стартует отопительный сезон. Об этом сообщили в местном горсовете.".