Включить отопление 16 октября собирается громада на Харьковщине (документ)

С 16 октября в Богодуховской громаде стартует отопительный сезон. Об этом сообщили в местном горсовете.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Богодухова Владимир Белый. Отмечается, что начать отопительный сезон планируют, учитывая климатические условия.

Напомним, сегодня, 15 октября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город уже полностью готов к отопительному сезону, однако его старт могут отложить из-за погодных условий.