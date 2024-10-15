Включить отопление 16 октября собирается громада на Харьковщине (документ)
Фото: Харьковский горсовет
С 16 октября в Богодуховской громаде стартует отопительный сезон. Об этом сообщили в местном горсовете.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Богодухова Владимир Белый. Отмечается, что начать отопительный сезон планируют, учитывая климатические условия.
Напомним, сегодня, 15 октября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город уже полностью готов к отопительному сезону, однако его старт могут отложить из-за погодных условий.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Богодуховская, громада, опалення, отопление, сезон, старт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 октября в Богодуховской громаде стартует отопительный сезон. Об этом сообщили в местном горсовете.".