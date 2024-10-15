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Увімкнути опалення 16 жовтня збирається громада на Харківщині (документ)

Суспільство 14:38   15.10.2024
Вікторія Яковенко
Увімкнути опалення 16 жовтня збирається громада на Харківщині (документ) Фото: Харківська міськрада

З 16 жовтня у Богодухівській громаді стартує опалювальний сезон. Про це повідомили у місцевій міськраді.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Богодухова Володимир Бєлий. Зазначається, що розпочати опалювальний сезон планують, враховуючи кліматичні умови.

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Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто вже повністю готове до опалювального сезону, проте його старт можуть відкласти через погодні умови.

Читайте також: Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 14:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 16 жовтня у Богодухівській громаді стартує опалювальний сезон. Про це повідомили у місцевій міськраді.".