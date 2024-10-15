Увімкнути опалення 16 жовтня збирається громада на Харківщині (документ)
Фото: Харківська міськрада
З 16 жовтня у Богодухівській громаді стартує опалювальний сезон. Про це повідомили у місцевій міськраді.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Богодухова Володимир Бєлий. Зазначається, що розпочати опалювальний сезон планують, враховуючи кліматичні умови.
Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто вже повністю готове до опалювального сезону, проте його старт можуть відкласти через погодні умови.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 14:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 16 жовтня у Богодухівській громаді стартує опалювальний сезон. Про це повідомили у місцевій міськраді.".