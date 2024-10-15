ГШ: штурмы возле Волчанска и Старицы, 11 боев идут на Купянском направлении
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг 18 раз атаковал позиции украинских подразделений в районе Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. 11 боев до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают удерживать оборону.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 17:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".