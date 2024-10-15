ГШ: штурмы возле Волчанска и Старицы, 11 боев идут на Купянском направлении

На Харьковском направлении противник безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг 18 раз атаковал позиции украинских подразделений в районе Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. 11 боев до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают удерживать оборону.