Live
  • Вт 15.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.96

ГШ: штурмы возле Волчанска и Старицы, 11 боев идут на Купянском направлении

Общество 17:01   15.10.2024
Виктория Яковенко
ГШ: штурмы возле Волчанска и Старицы, 11 боев идут на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг 18 раз атаковал позиции украинских подразделений в районе Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. 11 боев до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают удерживать оборону.

сводка ГШ по Харьковщине
скриншот

Читайте также: Из Купянска объявили эвакуацию: вывезут всех гражданских – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов объяснил, от чего зависит старт отопительного сезона в Харькове
Терехов объяснил, от чего зависит старт отопительного сезона в Харькове
15.10.2024, 11:42
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине
15.10.2024, 15:13
В Харькове – дефицит кадров: «пустуют» традиционно мужские места, учат женщин
В Харькове – дефицит кадров: «пустуют» традиционно мужские места, учат женщин
15.10.2024, 13:24
Включить отопление 16 октября собирается громада на Харьковщине (документ)
Включить отопление 16 октября собирается громада на Харьковщине (документ)
15.10.2024, 14:38
Не раньше 1 ноября — Синегубов ответил, когда на Харьковщине включат отопление
Не раньше 1 ноября — Синегубов ответил, когда на Харьковщине включат отопление
15.10.2024, 15:34
ГШ: штурмы возле Волчанска и Старицы, 11 боев идут на Купянском направлении
ГШ: штурмы возле Волчанска и Старицы, 11 боев идут на Купянском направлении
15.10.2024, 17:01

Новости по теме:

10:20
«Волчанска как города не существует» – Федоренко из «Ахиллеса»
07:25
ISW: россияне продвинулись в Волчанске и атакуют на Купянщине
09:42
«Это произойдет так или иначе»: Ахиллес о наступлении РФ на севере Харьковщины
07:24
ISW: над Волчанским агрегатным заводом – триколор, РФ вновь захватила здание
21:35
Россияне разрушили дом певца Артема Пивоварова в Волчанске на Харьковщине

Вы читали новость: «ГШ: штурмы возле Волчанска и Старицы, 11 боев идут на Купянском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 17:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".