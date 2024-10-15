ГШ: штурми біля Вовчанська і Стариці, 11 боїв йдуть на Куп’янському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку супротивник безуспішно штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог 18 разів атакував позиції українських підрозділів у районі Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки та Вишневого. 11 боїв досі тривають. Українські воїни продовжують тримати оборону.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, зведення, ЗСУ, Купянское, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 17:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку супротивник безуспішно штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".