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ГШ: штурми біля Вовчанська і Стариці, 11 боїв йдуть на Куп’янському напрямку

Суспільство 17:01   15.10.2024
Вікторія Яковенко
ГШ: штурми біля Вовчанська і Стариці, 11 боїв йдуть на Куп’янському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку супротивник безуспішно штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог 18 разів атакував позиції українських підрозділів у районі Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки та Вишневого. 11 боїв досі тривають. Українські воїни продовжують тримати оборону.

сводка ГШ по Харьковщине
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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «ГШ: штурми біля Вовчанська і Стариці, 11 боїв йдуть на Куп’янському напрямку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 17:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку супротивник безуспішно штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".