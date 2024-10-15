ГШ: штурми біля Вовчанська і Стариці, 11 боїв йдуть на Куп’янському напрямку

На Харківському напрямку супротивник безуспішно штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог 18 разів атакував позиції українських підрозділів у районі Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки та Вишневого. 11 боїв досі тривають. Українські воїни продовжують тримати оборону.