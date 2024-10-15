Новини Харкова – головне за 15 жовтня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Нічні тривоги на Харківщині: в області літали БПЛА, була загроза авіаудару
Тривогу в Харкові та області оголосили о 23:54. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, з боку Запоріжжя транзитом через Дніпровщину до Харківської області наближався БПЛА.
О 01:41 дали відбій, а о 03:38 тривогу відновили. Цього разу – через активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря та загрозу авіаудару.
О 04:09 на Харківщині (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 07:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".