Новини Харкова – головне за 15 жовтня: як минула ніч

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07:05

Нічні тривоги на Харківщині: в області літали БПЛА, була загроза авіаудару

Тривогу в Харкові та області оголосили о 23:54. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, з боку Запоріжжя транзитом через Дніпровщину до Харківської області наближався БПЛА.

О 01:41 дали відбій, а о 03:38 тривогу відновили. Цього разу – через активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря та загрозу авіаудару.

О 04:09 на Харківщині (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.