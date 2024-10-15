Live
  • Вт 15.10.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.96

Новини Харкова – головне за 15 жовтня: як минула ніч

Україна 07:05   15.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 15 жовтня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Нічні тривоги на Харківщині: в області літали БПЛА, була загроза авіаудару

Тривогу в Харкові та області оголосили о 23:54. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, з боку Запоріжжя транзитом через Дніпровщину до Харківської області наближався БПЛА. 

О 01:41 дали відбій, а о 03:38 тривогу відновили. Цього разу – через активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря та загрозу авіаудару. 

О 04:09 на Харківщині (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.

Читайте також: Сьогодні 15 жовтня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Армія РФ наближається – ворог окупував нові території (карта Deep State)
Армія РФ наближається – ворог окупував нові території (карта Deep State)
15.10.2024, 07:49
Новини Харкова — головне за 8.10: раптові «прильоти», удар КАБами, загиблі
Новини Харкова — головне за 8.10: раптові «прильоти», удар КАБами, загиблі
08.10.2024, 22:17
ISW: росіяни просунулися у Вовчанську та атакують на Куп’янщині
ISW: росіяни просунулися у Вовчанську та атакують на Куп’янщині
15.10.2024, 07:25
Новини Харкова – головне за 15 жовтня: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 15 жовтня: як минула ніч
15.10.2024, 07:05
Сьогодні 15 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 жовтня: яке свято та день в історії
15.10.2024, 06:00
Про небезпечну погоду вночі попереджають жителів Харкова та області
Про небезпечну погоду вночі попереджають жителів Харкова та області
14.10.2024, 21:22

Новини за темою:


Ви читали новину: «Новини Харкова – головне за 15 жовтня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".