Вибухи в Харкові: КАБи впали у Малоданилівській громаді (доповнюється)

Авіація РФ близько 21:20, за попередніми даними, атакувала КАБами Харківський район. Вибухи чули в Харкові.

Доповнено о 21:51. Під обстрілом був один з населених пунктів Малоданилівської громади, щодо постраждалих наразі інформація відсутня, інформує очільник ТГ Олександр Гололобов.

Доповнено о 21:38. Влучання, за попередніми даними, зафіксовані в Харківському районі, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

21:24. Серію вибухів було чутно в Харкові близько 21:20. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто під атакою ворожих керованих авіабомб.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району бути в укриттях.