Взрывы в Харькове: КАБы упали в Малоданиловской громаде (дополняется)

Авиация РФ около 21:20, по предварительным данным, атаковала КАБами Харьковский район. Взрывы слышали в Харькове.

Дополнено в 21:51. Под обстрелом был один из населенных пунктов Малоданиловской громады, о пострадавших информация на данный момент отсутствует, информирует глава ТГ Александр Гололобов.

Дополнено в 21:38. Попадания, по предварительным данным, зафиксированы в Харьковском районе, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

21:24. Серия взрывов была слышна в Харькове около 21:20. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой вражеских корректируемых авиабомб.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.