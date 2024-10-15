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Взрывы в Харькове: КАБы упали в Малоданиловской громаде (дополняется)

Происшествия 21:51   15.10.2024
Елена Нагорная
Взрывы в Харькове: КАБы упали в Малоданиловской громаде (дополняется)

Авиация РФ около 21:20, по предварительным данным, атаковала КАБами Харьковский район. Взрывы слышали в Харькове.

Дополнено в 21:51. Под обстрелом был один из населенных пунктов Малоданиловской громады, о пострадавших информация на данный момент отсутствует, информирует глава ТГ Александр Гололобов.

Дополнено в 21:38. Попадания, по предварительным данным, зафиксированы в Харьковском районе, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

21:24. Серия взрывов была слышна в Харькове около 21:20. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой вражеских корректируемых авиабомб.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 21:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиация РФ около 21:20, по предварительным данным, атаковала КАБами Харьковский район. Взрывы слышали в Харькове.".