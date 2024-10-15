Півсотні гаражів зруйновані на Купʼянщині через обстріли РФ – Синєгубов

Про обстріл регіону та наслідки ворожих ударів по Харківській області поінформував у ранковому зведенні 15 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби, за даними Синєгубова, “прилітало” по Куп’янському району. Зокрема, о 10.15 росіяни вдарили по селу Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 50 гаражів.

А о 15:36 РФ обстріляла село Подоли. Ворожий дрон упав на городі приватного будинку. На цей раз обійшлося без постраждалих, уточнив начальник ХОВА.