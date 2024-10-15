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Півсотні гаражів зруйновані на Купʼянщині через обстріли РФ – Синєгубов

Події 08:30   15.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Півсотні гаражів зруйновані на Купʼянщині через обстріли РФ – Синєгубов скриншот

Про обстріл регіону та наслідки ворожих ударів по Харківській області поінформував у ранковому зведенні 15 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби, за даними Синєгубова, “прилітало” по Куп’янському району. Зокрема, о 10.15 росіяни вдарили по селу Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 50 гаражів.

А о 15:36 РФ обстріляла село Подоли. Ворожий дрон упав на городі приватного будинку. На цей раз обійшлося без постраждалих, уточнив начальник ХОВА.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 15 жовтня: як минула ніч

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріл регіону та наслідки ворожих ударів по Харківській області поінформував у ранковому зведенні 15 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".