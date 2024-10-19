Два жителя Харьковщины вернулись из плена – Синегубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в рамках обмена среди 95 освобожденных из плена защитников Украины домой вернулись два воина с Харьковщины – жители Харькова и Чугуевского района.

«В Украину вернули 95 воинов, защищавших Мариуполь и «Азовсталь», Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину и Херсонщину. Это нацгвардейцы, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны», – написал глава ХОВА.

Напомним, из плена РФ удалось вернуть еще 95 защитников Украины. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По их данным, многие освобожденные бойцы имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.