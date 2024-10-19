Два мешканці Харківщини повернулися з полону – Синєгубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в межах обміну серед 95 визволених із полону захисників України додому повернулися двоє воїнів із Харківщини – мешканці Харкова та Чугуївського району.

«До України повернули 95 воїнів, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину. Це нацгвардійці, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони», – написав голова ХОВА.

Нагадаємо, з полону РФ вдалося повернути ще 95 захисників України. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За їхніми даними, чимало звільнених бійців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.