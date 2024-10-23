Ночью в Харькове были слышны взрывы, «прилетело» по пригороду

В некоторых районах Харькова взрывы прозвучали около 03:20.

Как оказалось, враг ударил по Малоданиловской громаде, сообщил ее глава Олександр Гололобов.

«Обстрелян один из населенных пунктов Малоданиловской громады. Есть пострадавшие среди населения и разрушение жилой застройки», – написал Гололобов.