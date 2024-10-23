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Ночью в Харькове были слышны взрывы, «прилетело» по пригороду

Происшествия 07:01   23.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью в Харькове были слышны взрывы, «прилетело» по пригороду

В некоторых районах Харькова взрывы прозвучали около 03:20.

Как оказалось, враг ударил по Малоданиловской громаде, сообщил ее глава Олександр Гололобов. 

«Обстрелян один из населенных пунктов Малоданиловской громады. Есть пострадавшие среди населения и разрушение жилой застройки», – написал Гололобов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 07:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В некоторых районах Харькова взрывы прозвучали около 03:30.".