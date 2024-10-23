Вночі в Харкові було чутно вибухи, “прилетіло” по передмістю
Фото: pixabay.com
У деяких районах Харкова вибухи пролунали близько 03:20.
Як виявилося, ворог ударив по Малоданилівській громаді, повідомив її голова Олександр Гололобов.
“Обстріляний один з населених пунктів Малоданилівської громади. Є постраждалі серед населення та руйнування житлової забудови“, – написав Гололобов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 07:01;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деяких районах Харкова вибухи пролунали близько 03:20. ".