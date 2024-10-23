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Вночі в Харкові було чутно вибухи, “прилетіло” по передмістю

Події 07:01   23.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі в Харкові було чутно вибухи, “прилетіло” по передмістю Фото: pixabay.com

У деяких районах Харкова вибухи пролунали близько 03:20.

Як виявилося, ворог ударив по Малоданилівській громаді, повідомив її голова Олександр Гололобов. 

Обстріляний один з населених пунктів Малоданилівської громади. Є постраждалі серед населення та руйнування житлової забудови“, – написав Гололобов.

Читайте також: Вибухи в Харкові: КАБи прилетіли по двох районах міста, які руйнування

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 07:01;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деяких районах Харкова вибухи пролунали близько 03:20. ".