Вночі в Харкові було чутно вибухи, “прилетіло” по передмістю

У деяких районах Харкова вибухи пролунали близько 03:20.

Як виявилося, ворог ударив по Малоданилівській громаді, повідомив її голова Олександр Гололобов.

“Обстріляний один з населених пунктів Малоданилівської громади. Є постраждалі серед населення та руйнування житлової забудови“, – написав Гололобов.