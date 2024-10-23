Расстрелянная на Харьковщине «скорая» продолжает путешествовать по Франции

Авто «скорой», которую россияне обстреляли в Харьковской области, продолжают показывать в городах Франции, сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что этот авто – одна из 614 машин «экстренки», которые за последние годы войны армия РФ уничтожила, повредила или просто украла.

«Сейчас авто путешествует по городам Франции. Таким образом, инициатива Ambulance Mitraillée France хочет привлечь внимание французов к ужасу войны и военным преступлениям врага, которые ежедневно совершаются в Украине», — добавили в Минздраве.

Там заявили, что экспозиция уже вызвала большой интерес у общественности и СМИ в Ницце и Каннах.