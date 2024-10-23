Live
  • Ср 23.10.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.71

Расстрелянная на Харьковщине «скорая» продолжает путешествовать по Франции

Общество 13:22   23.10.2024
Виктория Яковенко
Расстрелянная на Харьковщине «скорая» продолжает путешествовать по Франции Фото: Ambulance Mitraillée France

Авто «скорой», которую россияне обстреляли в Харьковской области, продолжают показывать в городах Франции, сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что этот авто – одна из 614 машин «экстренки», которые за последние годы войны армия РФ уничтожила, повредила или просто украла.

«Сейчас авто путешествует по городам Франции. Таким образом, инициатива Ambulance Mitraillée France хочет привлечь внимание французов к ужасу войны и военным преступлениям врага, которые ежедневно совершаются в Украине», — добавили в Минздраве.

Там заявили, что экспозиция уже вызвала большой интерес у общественности и СМИ в Ницце и Каннах.

авто скорой
Фото: Ambulance Mitraillée France
авто скорой
Фото: Ambulance Mitraillée France
авто скорой
Фото: Ambulance Mitraillée France

Читайте также: Подземную школу и садик строят в Песочинской громаде: когда завершат работы

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
22.10.2024, 09:08
Новости Харькова – главное за 23.10: «прилеты», пенсии врачей харьковских МСЭК
Новости Харькова – главное за 23.10: «прилеты», пенсии врачей харьковских МСЭК
23.10.2024, 12:56
Более 50% врачей харьковских МСЭК получают пенсии — ХАЦ исследовал декларации
Более 50% врачей харьковских МСЭК получают пенсии — ХАЦ исследовал декларации
23.10.2024, 12:50
Фальшивые инвалидности госчиновников: генпрокурор Костин подал в отставку
Фальшивые инвалидности госчиновников: генпрокурор Костин подал в отставку
22.10.2024, 17:58
В Харькове избили и ограбили мужчину: подозревают жителей Песочина (фото)
В Харькове избили и ограбили мужчину: подозревают жителей Песочина (фото)
23.10.2024, 13:57

Новости по теме:

09:31
Жара в Харькове: как избежать обезвоживания, посоветовали в Минздраве
14:37
В Харькове – потребность во всех группах крови – Минздрав
10:17
Атака на больницу в Харькове: информация Минздрава
10:45
В Украине первый случай нового COVID-19, на Харьковщине заболеваемость растет
14:45
Наибольшее количество врачей-переселенцев нашли работу на Харьковщине

Вы читали новость: «Расстрелянная на Харьковщине «скорая» продолжает путешествовать по Франции»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 13:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авто «скорой», которую россияне обстреляли в Харьковской области, продолжают показывать в городах Франции, сообщает Министерство здравоохранения.".