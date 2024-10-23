Розстріляна на Харківщині «швидка» продовжує подорожувати Францією (фото)

Авто «швидкої», яку росіяни обстріляли у Харківській області, продовжують показувати у містах Франції, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що це авто – одна з 614 машин «екстренки», які за останні роки війни армія РФ знищила, пошкодила або просто вкрала.

«Наразі авто подорожує містами Франції. Таким чином ініціатива Ambulance Mitraillée France хоче привернути увагу пересічних французів до жахіття війни й воєнних злочинів ворога, які щодня вчиняються в Україні», – додали у МОЗ.

Там заявили, що експозиція вже викликала неабиякий інтерес у громадськості та ЗМІ в Ніцці та Каннах.