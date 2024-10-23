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Розстріляна на Харківщині «швидка» продовжує подорожувати Францією (фото)

Суспільство 13:22   23.10.2024
Вікторія Яковенко
Розстріляна на Харківщині «швидка» продовжує подорожувати Францією (фото) Фото: Ambulance Mitraillée France

Авто «швидкої», яку росіяни обстріляли у Харківській області, продовжують показувати у містах Франції, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що це авто – одна з 614 машин «екстренки», які за останні роки війни армія РФ знищила, пошкодила або просто вкрала.

«Наразі авто подорожує містами Франції. Таким чином ініціатива Ambulance Mitraillée France хоче привернути увагу пересічних французів до жахіття війни й воєнних злочинів ворога, які щодня вчиняються в Україні», – додали у МОЗ.

Там заявили, що експозиція вже викликала неабиякий інтерес у громадськості та ЗМІ в Ніцці та Каннах.

авто скорой
Фото: Ambulance Mitraillée France
авто скорой
Фото: Ambulance Mitraillée France
авто скорой
Фото: Ambulance Mitraillée France

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 13:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авто «швидкої», яку росіяни обстріляли у Харківській області, продовжують показувати у містах Франції, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.".