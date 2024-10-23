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Трое раненых, десяток поврежденных домов: КАБ выпустила РФ ночью по пригороду

Происшествия 07:51   23.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Трое раненых, десяток поврежденных домов: КАБ выпустила РФ ночью по пригороду Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Около 03:00 РФ сбросила авиабомбу на жилой микрорайон в селе Лесное, сообщил глава Малоданиловской громады Олександр Гололобов.

Фото: Александр Гололобов/Telegram

Фото: Александр Гололобов/Telegram

«Пострадали три человека 44, 49 и 85 года рождения. Повреждены до десятка домов, заборы, линия электропередач», – уточнил Гололобов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 07:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 03:00 РФ сбросила авиабомбу на жилой микрорайон в селе Лесное, сообщил глава Малоданиловской громады Олександр Гололобов.".