Трое раненых, десяток поврежденных домов: КАБ выпустила РФ ночью по пригороду
Фото: Олександр Гололобов/Telegram
Около 03:00 РФ сбросила авиабомбу на жилой микрорайон в селе Лесное, сообщил глава Малоданиловской громады Олександр Гололобов.
Фото: Александр Гололобов/Telegram
Фото: Александр Гололобов/Telegram
«Пострадали три человека 44, 49 и 85 года рождения. Повреждены до десятка домов, заборы, линия электропередач», – уточнил Гололобов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, обстрел, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 07:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 03:00 РФ сбросила авиабомбу на жилой микрорайон в селе Лесное, сообщил глава Малоданиловской громады Олександр Гололобов.".