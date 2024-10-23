Трое раненых, десяток поврежденных домов: КАБ выпустила РФ ночью по пригороду

Около 03:00 РФ сбросила авиабомбу на жилой микрорайон в селе Лесное, сообщил глава Малоданиловской громады Олександр Гололобов.

Фото: Александр Гололобов/Telegram

Фото: Александр Гололобов/Telegram

«Пострадали три человека 44, 49 и 85 года рождения. Повреждены до десятка домов, заборы, линия электропередач», – уточнил Гололобов.