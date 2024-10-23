Троє поранених, десяток пошкоджених домів: КАБ скинула РФ уночі по передмістю

Близько 03:00 РФ скинула авіабомбу на житловий мікрорайон у селі Лісне, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Фото: Олександр Гололобов/Telegram

“Постраждало три особи 44,49 та 85 року народження. Пошкоджено до десятка будинків, паркани, лінію електропередач“, – уточнив Гололобов.