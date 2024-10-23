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Троє поранених, десяток пошкоджених домів: КАБ скинула РФ уночі по передмістю

Події 07:51   23.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Троє поранених, десяток пошкоджених домів: КАБ скинула РФ уночі по передмістю Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Близько 03:00 РФ скинула авіабомбу на житловий мікрорайон у селі Лісне, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Постраждало три особи 44,49 та 85 року народження. Пошкоджено до десятка будинків, паркани, лінію електропередач“, – уточнив Гололобов. 

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 07:51;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 03:00 РФ скинула авіабомбу на житловий мікрорайон у селі Лісне, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.".