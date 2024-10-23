Троє поранених, десяток пошкоджених домів: КАБ скинула РФ уночі по передмістю
Фото: Олександр Гололобов/Telegram
Близько 03:00 РФ скинула авіабомбу на житловий мікрорайон у селі Лісне, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Фото: Олександр Гололобов/Telegram
Фото: Олександр Гололобов/Telegram
“Постраждало три особи 44,49 та 85 року народження. Пошкоджено до десятка будинків, паркани, лінію електропередач“, – уточнив Гололобов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 07:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 03:00 РФ скинула авіабомбу на житловий мікрорайон у селі Лісне, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.".