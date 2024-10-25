«Купянск может оказаться под ударом сразу из трех направлений» — Коваленко
ВС РФ продолжают продвигаться к левому берегу реки Оскол на Харьковщине. Как сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко на Oboz.ua, враг почти вышел к соответствующим локациям в районе Кругляковки.
«Есть угроза и для Колесниковки, в направлении которой также будут продвигаться российские войска, а после этого двигаться непосредственно на север, потому что основная цель оккупационных войск – это Купянск. И это движение в дальнейшем может образовать то, что Купянск может оказаться под ударом сразу же из трех направлений – с северного, восточного и южного. Но именно сейчас россияне будут пытаться создать условия продвижения соответствующих флангов постепенно с юга», – отметил Коваленко.
Он также объяснил, почему «не перерезается этот аппендикс», ведь сейчас он уязвим к удару.
«Это связано с тем, что для таких действий, к сожалению, ресурса и возможностей у нас нет. Мы стараемся держать в этой локации оборону. Именно на этом участке концентрация техники самая большая из всех групп войск», — сказал эксперт.
Однако, по словам Коваленко, в планах россиян не только продвижение на Купянск.
«Используя левый берег реки Оскол, есть также перспектива форсирования в направлении на Сеньково после условного захвата Кругляковки, оккупационные войска будут пытаться форсировать реку Оскол особенно в этой локации, где у них благоприятные условия. Поскольку это одно из самых узких мест в реке Оскол, которая может в ближайшее время оказаться под контролем оккупантов. Если они на это пойдут – пусть попробуют. Почему – потому, что при форсировании они будут терять еще больше ресурса. Это нам как раз в пользу», — заявил Коваленко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВС РФ, коваленко, купянск, окупація, оскол, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ продолжают продвигаться к левому берегу реки Оскол на Харьковщине.".