«Куп’янськ може опинитися під ударом одразу з трьох напрямків» – Коваленко
ЗС РФ продовжують просуватися до лівого берега річки Оскіл на Харківщині. Як повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко на Oboz.ua, наразі ворог майже вийшов до відповідних локацій в районі Кругляківки.
«Є загроза і для Колісниківки, в напрямку якої також будуть просуватися російські війська, а після цього рухатись безпосередньо на північ, бо основна мета окупаційних військ – це Купʼянськ. І цей рух, він надалі може утворити те, що Купʼянськ може опинитися під ударом одразу ж з трьох напрямків – із північного, східного та південного. Але саме зараз росіяни будуть намагатися утворити умови просування відповідних флангів поступово із півдня», – зазначив Коваленко.
Він також пояснив, чому «не перерізається цей апендикс», адже наразі він є вразливим до удару.
«Це пов’язано з тим, що для таких дій, на жаль, ресурсу та можливостей у нас немає. Ми намагаємося тримати в саме цій локації оборону. Саме на цій ділянці концентрація техніки найбільша з усіх груп військ», – сказав експерт.
Однак, за словами Коваленко, у планах росіян не тільки просування до Куп’янська.
«Використовуючи лівий берег річки Оскіл, а також перспектива форсування в напрямку на Сенькове після умовного захоплення Кругляківки, окупаційні війська будуть намагатися форсувати річку Оскіл особливо в цій локації, де в них сприятливі умови. Оскільки це одне з найбільш вузьких місць в гирлі річки Оскіл, яка може найближчим часом опинитися під контролем окупантів. Якщо вони на це пійдуть – хай спробують. Чому – тому, що під час форсування вони будуть втрачати ще більше ресурсу. Це нам якраз на користь», – заявив Коваленко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВС РФ, коваленко, куп'янск, окупація, оскол, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ продовжують просуватися до лівого берега річки Оскіл на Харківщині.".