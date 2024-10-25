«Куп’янськ може опинитися під ударом одразу з трьох напрямків» – Коваленко

ЗС РФ продовжують просуватися до лівого берега річки Оскіл на Харківщині. Як повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко на Oboz.ua, наразі ворог майже вийшов до відповідних локацій в районі Кругляківки.

«Є загроза і для Колісниківки, в напрямку якої також будуть просуватися російські війська, а після цього рухатись безпосередньо на північ, бо основна мета окупаційних військ – це Купʼянськ. І цей рух, він надалі може утворити те, що Купʼянськ може опинитися під ударом одразу ж з трьох напрямків – із північного, східного та південного. Але саме зараз росіяни будуть намагатися утворити умови просування відповідних флангів поступово із півдня», – зазначив Коваленко.

Він також пояснив, чому «не перерізається цей апендикс», адже наразі він є вразливим до удару.

«Це пов’язано з тим, що для таких дій, на жаль, ресурсу та можливостей у нас немає. Ми намагаємося тримати в саме цій локації оборону. Саме на цій ділянці концентрація техніки найбільша з усіх груп військ», – сказав експерт.

Однак, за словами Коваленко, у планах росіян не тільки просування до Куп’янська.

«Використовуючи лівий берег річки Оскіл, а також перспектива форсування в напрямку на Сенькове після умовного захоплення Кругляківки, окупаційні війська будуть намагатися форсувати річку Оскіл особливо в цій локації, де в них сприятливі умови. Оскільки це одне з найбільш вузьких місць в гирлі річки Оскіл, яка може найближчим часом опинитися під контролем окупантів. Якщо вони на це пійдуть – хай спробують. Чому – тому, що під час форсування вони будуть втрачати ще більше ресурсу. Це нам якраз на користь», – заявив Коваленко.