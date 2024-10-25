ОТУВ «Харків»: ситуація складна, РФ обстріляла наші позиції 388 разів

Про бої, обстріли та втрати окупантів на півночі Харківщини повідомили в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 17 КАБів та 28 НАР. Завдали 28 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 368 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – написали у ЗСУ.

За добу втрати ЗС РФ такі: 71 убитий, 115 поранених. Окрім особового складу, окупанти також втратили танк, арсистему, 11 авто, 39 БПЛА. ЗСУ знищили 84 укриття та місце для зберігання боєприпасів.