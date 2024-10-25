ОТУВ «Харків»: ситуація складна, РФ обстріляла наші позиції 388 разів
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої, обстріли та втрати окупантів на півночі Харківщини повідомили в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 17 КАБів та 28 НАР. Завдали 28 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 368 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – написали у ЗСУ.
За добу втрати ЗС РФ такі: 71 убитий, 115 поранених. Окрім особового складу, окупанти також втратили танк, арсистему, 11 авто, 39 БПЛА. ЗСУ знищили 84 укриття та місце для зберігання боєприпасів.
Читайте також: Ворог намагався наступати на Харківщині 22 рази: ранкове зведення Генштабу
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: бои, обстріли, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ОТУВ «Харків»: ситуація складна, РФ обстріляла наші позиції 388 разів»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 10:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, обстріли та втрати окупантів на півночі Харківщини повідомили в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.".