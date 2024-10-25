Ворог намагався наступати на Харківщині 22 рази: ранкове зведення Генштабу

Вранці 25 жовтня в Генштабі ЗСУ розповіли про бої, які були на Харківщині протягом доби, а також – про ворожі обстріли області.

На Харківському напрямку ворог атакував позиції українських захисників вісім разів. За даними ГШ, РФ наступала в районі Вовчанська та Стариці. На Куп’янському – росіяни намагалися просунутися 14 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого”, – додали в Генштабі.

Крім того, ворог ударив по таких населених пунктах області: Куп’янську, Петропавлівці та Андріївці.

У Генштабі також оновили інформацію про втрати ворога.