Ворог намагався наступати на Харківщині 22 рази: ранкове зведення Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
Вранці 25 жовтня в Генштабі ЗСУ розповіли про бої, які були на Харківщині протягом доби, а також – про ворожі обстріли області.
На Харківському напрямку ворог атакував позиції українських захисників вісім разів. За даними ГШ, РФ наступала в районі Вовчанська та Стариці. На Куп’янському – росіяни намагалися просунутися 14 разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого”, – додали в Генштабі.
Крім того, ворог ударив по таких населених пунктах області: Куп’янську, Петропавлівці та Андріївці.
У Генштабі також оновили інформацію про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 08:18;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 жовтня в Генштабі ЗСУ розповіли про бої, які були на Харківщині протягом доби, а також – про ворожі обстріли області.".