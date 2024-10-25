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Враг пытался наступать на Харьковщине 22 раза: утренняя сводка Генштаба

Украина 08:18   25.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг пытался наступать на Харьковщине 22 раза: утренняя сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Утром 25 октября в Генштабе ВСУ рассказали о боях, которые были на Харьковщине в течение суток, а также – о вражеских обстрелах области.

На Харьковском направлении враг атаковал позиции украинских защитников восемь раз. По данным ГШ, РФ наступала в районе Волчанска и Старицы. На Купянском – россияне пытались продвинуться 14 раз.

«Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого», – добавили в Генштабе.

Кроме того, враг ударил по таким населенным пунктам области: Купянску, Петропавловке и Андреевке.

В Генштабе также обновили информацию о потерях врага.

Читайте также: РФ наступает. Враг оккупировал территории вблизи Харьковщины (Deep State)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 25 октября в Генштабе ВСУ рассказали о боях, которые были на Харьковщине в течение суток, а также – вражеских обстрелах области.".