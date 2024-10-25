Live
  • Пт 25.10.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.26
  • EUR 44.54

ОТГВ «Харьков»: ситуация сложная, РФ обстреляла наши позиции 388 раз

Украина 10:47   25.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: ситуация сложная, РФ обстреляла наши позиции 388 раз Фото: Генштаб ВСУ

О боях, обстрелах и потерях оккупантов на севере Харьковщины сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг восемь раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 10 авиаударов с использованием 17 КАБов и 28 НАР. Нанесли 28 ударов дронами-камикадзе. Совершили 368 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на действия неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – написали в ВСУ.

За сутки потери ВС РФ таковы: 71 убитый, 115 раненых. Кроме личного состава, оккупанты также лишились танка, арсистемы, 11 авто, 39 БПЛА. ВСУ уничтожили 84 укрытия и место для хранения боеприпасов.

Читайте также: Враг пытался наступать на Харьковщине 22 раза: утренняя сводка Генштаба

 

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Картошка по 40 грн? Что будет с ценами на овощи и масло в Харькове
Картошка по 40 грн? Что будет с ценами на овощи и масло в Харькове
25.10.2024, 08:20
«Делали это тихо»: на что прокуроры Харьковщины тратят свои миллионные пенсии
«Делали это тихо»: на что прокуроры Харьковщины тратят свои миллионные пенсии
25.10.2024, 11:28
Новости Харькова – главное за 25.10: РФ бьет по области, есть погибшие
Новости Харькова – главное за 25.10: РФ бьет по области, есть погибшие
25.10.2024, 10:53
В Харькове слышали взрывы, Синегубов рассказал, куда ударили россияне
В Харькове слышали взрывы, Синегубов рассказал, куда ударили россияне
24.10.2024, 21:35
Сегодня 25 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 октября: какой праздник и день в истории
25.10.2024, 06:00
Два дня трамвай №27 будет курсировать по другому маршруту в Харькове
Два дня трамвай №27 будет курсировать по другому маршруту в Харькове
25.10.2024, 12:06

Новости по теме:

09:16
ISW: РФ может ждать зиму, чтобы возобновить наступление на севере Харьковщины
08:18
Враг пытался наступать на Харьковщине 22 раза: утренняя сводка Генштаба
16:50
Возле Волчанска идет бой, РФ штурмует Купянщину: данные Генштаба на 16:00
11:29
Бои и обстрелы на севере Харьковщины: ОТГВ «Харьков» о ситуации на фронте
08:27
Генштаб: пять боев за сутки было на Харьковском направлении, 13 – на Купянском

Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: ситуация сложная, РФ обстреляла наши позиции 388 раз»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 10:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, обстрелах и потерях оккупантов на севере Харьковщины сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».".