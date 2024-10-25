ОТГВ «Харьков»: ситуация сложная, РФ обстреляла наши позиции 388 раз
Фото: Генштаб ВСУ
О боях, обстрелах и потерях оккупантов на севере Харьковщины сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг восемь раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 10 авиаударов с использованием 17 КАБов и 28 НАР. Нанесли 28 ударов дронами-камикадзе. Совершили 368 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на действия неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – написали в ВСУ.
За сутки потери ВС РФ таковы: 71 убитый, 115 раненых. Кроме личного состава, оккупанты также лишились танка, арсистемы, 11 авто, 39 БПЛА. ВСУ уничтожили 84 укрытия и место для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, обстрелы, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 10:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, обстрелах и потерях оккупантов на севере Харьковщины сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».".