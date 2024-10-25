ОТГВ «Харьков»: ситуация сложная, РФ обстреляла наши позиции 388 раз

О боях, обстрелах и потерях оккупантов на севере Харьковщины сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг восемь раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 10 авиаударов с использованием 17 КАБов и 28 НАР. Нанесли 28 ударов дронами-камикадзе. Совершили 368 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на действия неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – написали в ВСУ.

За сутки потери ВС РФ таковы: 71 убитый, 115 раненых. Кроме личного состава, оккупанты также лишились танка, арсистемы, 11 авто, 39 БПЛА. ВСУ уничтожили 84 укрытия и место для хранения боеприпасов.