Полсотни КАБов сбросил враг на Харьковщину за сутки: это антирекорд — Тимошко
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За прошедшие сутки войска РФ сбросили 50 управляемых авиабомб на Харьковскую область, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ НП в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Это за последнее время антирекорд по области. 50 КАБов были сброшены в результате 20 заходов тактической авиации. Кроме этого, били ракетами, РСЗО, были артобстрелы и минометные. В частности, в Купянском районе. В связи с чем усложнена эвакуация граждан», — сказал Тимошко.
С 13 октября полицейские вывезли с Купянщины 1428 человек, из них 41 ребенок.
Тимошко также сообщил, что с начала октября враг сбросил на Харьковщину 300 КАБ. С 1 числа в регионе погибли 24 человека, 140 получили ранения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: антирекорд, КАБ, обстрелы, полиция, тимошко, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 13:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки войска РФ сбросили 50 управляемых авиабомб на Харьковскую область, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ НП в Харьковской области Владимир Тимошко.".