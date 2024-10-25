Полсотни КАБов сбросил враг на Харьковщину за сутки: это антирекорд — Тимошко

За прошедшие сутки войска РФ сбросили 50 управляемых авиабомб на Харьковскую область, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ НП в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Это за последнее время антирекорд по области. 50 КАБов были сброшены в результате 20 заходов тактической авиации. Кроме этого, били ракетами, РСЗО, были артобстрелы и минометные. В частности, в Купянском районе. В связи с чем усложнена эвакуация граждан», — сказал Тимошко.

С 13 октября полицейские вывезли с Купянщины 1428 человек, из них 41 ребенок.

Тимошко также сообщил, что с начала октября враг сбросил на Харьковщину 300 КАБ. С 1 числа в регионе погибли 24 человека, 140 получили ранения.