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Пів сотні КАБів скинув ворог на Харківщину за добу: «це антирекорд» – Тимошко

Події 13:47   25.10.2024
Вікторія Яковенко
Пів сотні КАБів скинув ворог на Харківщину за добу: «це антирекорд» – Тимошко скриншот

За минулу добу війська РФ скинули 50 керованих авіабомб на Харківську область, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ НП у Харківській області Володимир Тимошко.

«Це за останній час антирекорд по області. 50 КАБів було скинуто в результаті 20 заходів тактичної авіації. Крім цього, били ракетами, РСЗВ, були артобстріли і мінометні. Зокрема, у Куп’янському районі. У зв’язку з чим ускладнена евакуація громадян», – сказав Тимошко.

З 13 жовтня поліцейські вивезли з Куп’янщини 1428 людей, із них 41 дитину.

Тимошко також повідомив, що з початку жовтня ворог скинув на Харківщину 300 КАБів. З 1 числа в регіоні загинули 24 людини, 140 – отримали поранення.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 13:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу війська РФ скинули 50 керованих авіабомб на Харківську область, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ НП у Харківській області Володимир Тимошко.".