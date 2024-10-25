Пів сотні КАБів скинув ворог на Харківщину за добу: «це антирекорд» – Тимошко

За минулу добу війська РФ скинули 50 керованих авіабомб на Харківську область, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ НП у Харківській області Володимир Тимошко.

«Це за останній час антирекорд по області. 50 КАБів було скинуто в результаті 20 заходів тактичної авіації. Крім цього, били ракетами, РСЗВ, були артобстріли і мінометні. Зокрема, у Куп’янському районі. У зв’язку з чим ускладнена евакуація громадян», – сказав Тимошко.

З 13 жовтня поліцейські вивезли з Куп’янщини 1428 людей, із них 41 дитину.

Тимошко також повідомив, що з початку жовтня ворог скинув на Харківщину 300 КАБів. З 1 числа в регіоні загинули 24 людини, 140 – отримали поранення.