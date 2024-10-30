Куриловский гуманитарный хаб заработал на Харьковщине: какую помощь оказывают

Хаб, где эвакуированные жители Куриловской громады, могут получить необходимую помощь, открыли в Харькове, рассказали в пресс-службе ХОВА.

В хабе людям оказывают гуманитарную помощь, а также – юридическую поддержку.

«Учитывая сложную ситуацию на Купянском направлении, мы ожидаем увеличения количества эвакуированных лиц из прифронтовых населенных пунктов. Поддержка людей, которым из-за агрессии врага пришлось покинуть свои дома, является одной из наших основных задач. Здесь можно получить гуманитарные продовольственные и гигиенические наборы, юридические консультации и психологическую поддержку. Благодарим наших международных партнеров и локальные благотворительные организации за совместную плодотворную работу», – сказал заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Планируется, что количество таких учреждений на Харьковщине будет увеличиваться, хотят расширить и перечень оказываемых услуг.

«На базе Куриловского гуманитарного хаба работают пять специалистов. При необходимости, штат можно расширить за счет привлеченных представителей благотворительных организаций. Ежедневно хаб может предоставлять услуги нескольким сотням эвакуированных людей», – отметила администратор хаба Эльвира Сеидова-Богословская.

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