Курилівський гуманітарний хаб запрацював на Харківщині: яку допомогу надають
Хаб, де евакуйовані жителі Курилівської громади можуть отримати необхідну допомогу, відкрили у Харкові, розповіли у пресслужбі ХОВА.
У хабі людям надають гуманітарну допомогу, а також – юридичну підтримку.
“Враховуючи складну безпекову ситуацію на Куп’янському напрямку, ми очікуємо збільшення кількості евакуйованих осіб з прифронтових населених пунктів. Підтримка людей, яким через агресію ворога довелося залишити свої оселі, є одним із наших основних завдань. Тут можна отримати гуманітарні продовольчі та гігієнічні набори, юридичні консультації, а також психологічну підтримку. Щиро дякуємо нашим міжнародним партнерам і локальним благодійним організаціям за спільну плідну роботу”, – сказав заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.
Планується, що кількість таких установ на Харківщині збільшуватиметься, хочуть розширити і перелік відповідних послуг.
“На базі Курилівського гуманітарного хабу працює п’ять фахівців. За необхідності штат можна розширити за рахунок залучених представників благодійних організацій. Щодня хаб може надавати послуги кільком сотням евакуйованих людей”, – зазначила адміністраторка хабу Ельвіра Сеідова-Богословська.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 11:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хаб, де евакуйовані жителі Курилівської громади можуть отримати необхідну допомогу, відкрили у Харкові, розповіли у пресслужбі ХОВА.".