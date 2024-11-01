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Завтра и в понедельник трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

Общество 19:04   01.11.2024
Оксана Якушко
Завтра и в понедельник трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова Фото: Харьковский горсовет

Завтра, 2 ноября, с 9.00 до 16.00 трамваи №7 временно не будут ходить по бул. Гончаровском и ул. Москалевской, на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Гольдберговской, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамвай №7 будет курсировать так: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ул. Николая Бажана – разворотный круг «Новоселовка».

Также из-за ремонта трамвайного пути 4 ноября, в понедельник, с 9:30 до 16:00 трамваи не будут ходить на ул. Москалевской, на участке от ул. Гольдберговской к разворотному кругу «Новожаново»,

К этому времени трамваи будут курсировать так:

№3 (часть 1): разворотный круг «Залютино» – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – бул. Гончаровский – ул. Полтавский Шлях – разворотный круг «Залютино»;

№3 (часть 2): разворотный круг «Залютино» – ул. Полтавский Шлях – бул. Гончаровский – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – разворотный круг «Залютино»;

№27 (часть 1): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;

№27 (часть 2): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;

№7: не курсирует.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 19:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 2 ноября, с 9.00 до 16.00 трамваи №7 временно не будут ходить по бул. Гончаровском и ул. Москалевской, от ул. Полтавский Шлях к ул. Гольдберговской. ".