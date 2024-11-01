Live
  • Пт 01.11.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Завтра й у понеділок трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

Суспільство 19:04   01.11.2024
Оксана Якушко
Завтра й у понеділок трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

Завтра, 2 листопада, з 9:00 до 16:00 трамваї №7 тимчасово не ходитимуть на бул. Гончарівському та вул. Москалівській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Гольдбергівської, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка»

Також через ремонт трамвайної колії 4 листопада, у понеділок, з 9:30 до 16:00 трамваї е ходитимуть на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Гольдбергівської до розворотного кола «Новожанове»,

На цей час трамваї курсуватимуть так:

№3 (частина 1): розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

№3 (частина 2): розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

№27 (частина 1): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27 (частина 2): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№7: не курсує.

Читайте також: На Салтівці сьогодні не ходитимуть трамваї, транспорт змінить маршрут

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни у Харкові атакувати Нацполіцію: загинув полковник, 30 поранених (фото)
Росіяни у Харкові атакувати Нацполіцію: загинув полковник, 30 поранених (фото)
01.11.2024, 19:34
У жовтні тривога в Харкові безперервно тривала два тижні – Терехов
У жовтні тривога в Харкові безперервно тривала два тижні – Терехов
01.11.2024, 09:33
Вибухи у Харкові: двоє постраждали, “приліт” у житловий будинок (доповнюється)
Вибухи у Харкові: двоє постраждали, “приліт” у житловий будинок (доповнюється)
01.11.2024, 18:18
Новини Харкова — головне 1.11: вибухи пролунали, “приліт” у житловий будинок
Новини Харкова — головне 1.11: вибухи пролунали, “приліт” у житловий будинок
01.11.2024, 19:41
Завтра й у понеділок трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
Завтра й у понеділок трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
01.11.2024, 19:04
«Дика історія про підлітків»: на Харківщині зґвалтували й підпалили школярку
«Дика історія про підлітків»: на Харківщині зґвалтували й підпалили школярку
21.10.2024, 15:23

Новини за темою:

19:37
Завтра трамваї не ходитимуть у деяких районах Харкова
22:29
Трамваї не ходитимуть в декількох районах Харкова на наступному тижні
12:06
Два дні трамвай №27 курсуватиме за іншим маршрутом у Харкові
18:56
Завтра не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова
20:33
Два дні трамваї №16, 16А та 27 курсуватимуть за іншим маршрутом у Харкові

Ви читали новину: «Завтра й у понеділок трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 19:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра з 9:00 до 16:00 трамваї №7 тимчасово не ходитимуть на бул. Гончарівському та вул. Москалівській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Гольдбергівської. ".