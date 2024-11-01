Завтра й у понеділок трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
Завтра, 2 листопада, з 9:00 до 16:00 трамваї №7 тимчасово не ходитимуть на бул. Гончарівському та вул. Москалівській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Гольдбергівської, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка»
Також через ремонт трамвайної колії 4 листопада, у понеділок, з 9:30 до 16:00 трамваї е ходитимуть на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Гольдбергівської до розворотного кола «Новожанове»,
На цей час трамваї курсуватимуть так:
№3 (частина 1): розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;
№3 (частина 2): розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;
№27 (частина 1): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;
№27 (частина 2): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;
№7: не курсує.
Читайте також: На Салтівці сьогодні не ходитимуть трамваї, транспорт змінить маршрут
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: трамвай, транспорт, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Завтра й у понеділок трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 19:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра з 9:00 до 16:00 трамваї №7 тимчасово не ходитимуть на бул. Гончарівському та вул. Москалівській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Гольдбергівської. ".