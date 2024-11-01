На Салтівці сьогодні не ходитимуть трамваї, транспорт змінить маршрут
Фото: ХМР
Трамваї не ходитимуть сьогодні, з 10:00 до 15:00 на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Нескорених до провулка Салтівського.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі”, – написали у мерії.
Трамваї №16, 16А курсувати не будуть. А ось трамвай №27 сьогодні курсуватиме так:
розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 09:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї не ходитимуть сьогодні, з 10:00 до 15:00 на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Нескорених до провулка Салтовського.".