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На Салтовке сегодня не будут ходить трамваи, транспорт поменяет маршрут

Общество 09:53   01.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Салтовке сегодня не будут ходить трамваи, транспорт поменяет маршрут Фото: ХГС

Трамваи не будут ходить сегодня, с 10:00 до 15:00 на улице Академика Павлова, на участке от улицы Непокоренных до переулка Салтовского.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом контактной сети», – написали в мэрии.

Трамваи №16, 16А курсировать не будут. А вот трамвай №27 сегодня будет курсировать так:

разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Виринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — ул. Непокоренных — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 09:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи не будут ходить сегодня, с 10:00 до 15:00 на улице Академика Павлова, на участке от улицы Непокоренных до переулка Салтовского.".