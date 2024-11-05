Что натворил сильный ветер в Харькове, показали коммунальщики (фото)

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Харькове.

«Из-за сильных порывов ветра предприятие получило многочисленные заявки на ликвидацию аварийных деревьев из разных районов города. Только за прошедшие сутки озеленители оперативно отработали более 20 адресов, где деревья были частично повреждены или полностью повалены», — сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются и сегодня.

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