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Что натворил сильный ветер в Харькове, показали коммунальщики (фото)

Общество 12:09   05.11.2024
Виктория Яковенко
Что натворил сильный ветер в Харькове, показали коммунальщики (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Харькове.

«Из-за сильных порывов ветра предприятие получило многочисленные заявки на ликвидацию аварийных деревьев из разных районов города. Только за прошедшие сутки озеленители оперативно отработали более 20 адресов, где деревья были частично повреждены или полностью повалены», — сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются и сегодня.

ветер в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ветер в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ветер в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Харькове.".