Что натворил сильный ветер в Харькове, показали коммунальщики (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Харькове.
«Из-за сильных порывов ветра предприятие получило многочисленные заявки на ликвидацию аварийных деревьев из разных районов города. Только за прошедшие сутки озеленители оперативно отработали более 20 адресов, где деревья были частично повреждены или полностью повалены», — сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются и сегодня.
Читайте также: Сильный ветер будет бушевать ночью и утром 5 ноября в Харьковской области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, деревья, коммунальщики, повалил, последствия обстрелов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что натворил сильный ветер в Харькове, показали коммунальщики (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Харькове.".