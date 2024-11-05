Що накоїв сильний вітер у Харкові, показали комунальники (фото)
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Харкові.
«Через сильні пориви вітру підприємство отримало численні заявки на ліквідацію аварійних дерев з різних районів міста. Лише за минулу добу озеленювачі оперативно відпрацювали понад 20 адрес, де дерева були частково пошкоджені або повністю повалені», – повідомили у СКП «Харківзеленбуд».
Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають і сьогодні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветер, деревья, коммунальщики, повалил, последствия обстрелов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Харкові.".