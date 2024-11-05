Live
  • Вт 05.11.2024
  • Харків  +0°С
  • USD 41.4
  • EUR 45.14

Що накоїв сильний вітер у Харкові, показали комунальники (фото)

Суспільство 12:09   05.11.2024
Вікторія Яковенко
Що накоїв сильний вітер у Харкові, показали комунальники (фото) Фото: СКП «Харківзеленбуд»

Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Харкові.

«Через сильні пориви вітру підприємство отримало численні заявки на ліквідацію аварійних дерев з різних районів міста. Лише за минулу добу озеленювачі оперативно відпрацювали понад 20 адрес, де дерева були частково пошкоджені або повністю повалені», – повідомили у СКП «Харківзеленбуд».

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають і сьогодні.

ветер в Харькове
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
ветер в Харькове
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
ветер в Харькове
Фото: СКП «Харківзеленбуд»

Читайте також: Сильний вітер вируватиме вночі та вранці 5 листопада на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Що накоїв сильний вітер у Харкові, показали комунальники (фото)
Що накоїв сильний вітер у Харкові, показали комунальники (фото)
05.11.2024, 12:09
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло
05.11.2024, 00:49
Наслідки нічних ударів ФАБ-250 по Харкову показали у прокуратурі (фото)
Наслідки нічних ударів ФАБ-250 по Харкову показали у прокуратурі (фото)
05.11.2024, 09:48
Наступ РФ: ворог просунувся на півночі від Харкова та на Куп’янщині (ISW)
Наступ РФ: ворог просунувся на півночі від Харкова та на Куп’янщині (ISW)
05.11.2024, 09:21
Новини Харкова – головне за 5.11: нічні удари по Харкову, обстріли області
Новини Харкова – головне за 5.11: нічні удари по Харкову, обстріли області
05.11.2024, 12:00
РФ наближається до Колісниківки, окуповані нові території (Deep State)
РФ наближається до Колісниківки, окуповані нові території (Deep State)
05.11.2024, 07:28

Новини за темою:

20:26
Сильний вітер вируватиме вночі та вранці 5 листопада на Харківщині
19:27
Сильний вітер, похолодає. Якою буде погода 14 жовтня у Харкові та області
13:30
Небезпечна погода буде завтра в Харківській області
13:28
Йдуть шквали: штормове попередження оголосили на вихідні в Харкові та області
16:58
Харків дочекався дощу: що відбувається на вулицях міста (відео)

Ви читали новину: «Що накоїв сильний вітер у Харкові, показали комунальники (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Харкові.".