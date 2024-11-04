Сильний вітер вируватиме вночі та вранці 5 листопада на Харківщині
Небезпечні метеорологічні явища на Харківщині будуть 5 листопада, повідомив регіональний центр із гідрометеорології.
Вночі та вранці 5 листопада по області та місту будуть пориви північно – західного вітру, 15 – 20 м/с.
(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 20:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небезпечні метеорологічні явища на Харківщині будуть 5 листопада, повідомив регіональний центр із гідрометеорології.".