Сильный ветер будет бушевать ночью и утром 5 ноября в Харьковской области

Опасные метеорологические явления в Харьковской области будут 5 ноября, сообщил региональный центр по гидрометеорологии.

Ночью и утром 5 ноября по области и городу будут порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.

(I уровень опасности, желтый 🟡)