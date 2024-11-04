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Сильный ветер будет бушевать ночью и утром 5 ноября в Харьковской области

Погода 20:26   04.11.2024
Оксана Якушко
Сильный ветер будет бушевать ночью и утром 5 ноября в Харьковской области Фото: Shutterstock

Опасные метеорологические явления в Харьковской области будут 5 ноября, сообщил региональный центр по гидрометеорологии.

Ночью и утром 5 ноября по области и городу будут порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.
(I уровень опасности, желтый 🟡)

Фото: Харьковский региональный центр гидрометеорологии

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 20:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опасные метеорологические явления в Харьковской области будут 5 ноября, сообщил региональный центр по гидрометеорологии.".