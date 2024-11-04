Сильный ветер будет бушевать ночью и утром 5 ноября в Харьковской области
Фото: Shutterstock
Опасные метеорологические явления в Харьковской области будут 5 ноября, сообщил региональный центр по гидрометеорологии.
Ночью и утром 5 ноября по области и городу будут порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.
(I уровень опасности, желтый 🟡)
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: ветер, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 20:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опасные метеорологические явления в Харьковской области будут 5 ноября, сообщил региональный центр по гидрометеорологии.".