Более 80 ударов КАБ нанесли россияне по Харькову и области – Синегубов
Скриншот
Об усилении агрессии россиян в Харьковской области рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Только с начала месяца враг нанес по Харькову и области более 80 ударов КАБами. За минувшие сутки оккупанты применили против безоружных жителей Харьковщины 6 управляемых авиабомб, 1 баллистическую ракету «Искандер», по одному БПЛА «Шахед», «Герань-2», FPV», — сообщил Синегубов.
Читать также: Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, Олег Синегубов, Харьков, Харьковская область, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Более 80 ударов КАБ нанесли россияне по Харькову и области – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 18:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об усилении агрессии россиян в Харьковской области рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".