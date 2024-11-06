Live
  • Ср 06.11.2024
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.15

Более 80 ударов КАБ нанесли россияне по Харькову и области – Синегубов

Происшествия 18:25   06.11.2024
Оксана Якушко
Более 80 ударов КАБ нанесли россияне по Харькову и области – Синегубов Скриншот

Об усилении агрессии россиян в Харьковской области рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Только с начала месяца враг нанес по Харькову и области более 80 ударов КАБами. За минувшие сутки оккупанты применили против безоружных жителей Харьковщины 6 управляемых авиабомб, 1 баллистическую ракету «Искандер», по одному БПЛА «Шахед», «Герань-2», FPV», — сообщил Синегубов.

Читать также: Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
06.11.2024, 15:47
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
06.11.2024, 16:55
Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех
Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех
06.11.2024, 13:46
Подравшихся сестер-близнецов полицейские Харькова разняли и запретили общаться
Подравшихся сестер-близнецов полицейские Харькова разняли и запретили общаться
06.11.2024, 17:44
Более 80 ударов КАБ нанесли россияне по Харькову и области – Синегубов
Более 80 ударов КАБ нанесли россияне по Харькову и области – Синегубов
06.11.2024, 18:25
Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)
Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)
06.11.2024, 19:08

Новости по теме:

14:15
Уже 77 КАБов сбросил враг на Харьков и область с начала месяца – Тимошко
10:00
Как Алексеевка восстанавливается после вечернего «прилета» (фото, видео)
09:55
КАБ долетел до Чугуева — информация полиции
10:01
В Слатино разрушены 10 домов, повреждены хозпостройки – Задоренко о «прилете»
08:42
Что будет с обстрелянным домом на Салтовке, рассказал Терехов

Вы читали новость: «Более 80 ударов КАБ нанесли россияне по Харькову и области – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 18:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об усилении агрессии россиян в Харьковской области рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".