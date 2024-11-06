Более 80 ударов КАБ нанесли россияне по Харькову и области – Синегубов

Об усилении агрессии россиян в Харьковской области рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Только с начала месяца враг нанес по Харькову и области более 80 ударов КАБами. За минувшие сутки оккупанты применили против безоружных жителей Харьковщины 6 управляемых авиабомб, 1 баллистическую ракету «Искандер», по одному БПЛА «Шахед», «Герань-2», FPV», — сообщил Синегубов.