Понад 80 ударів КАБами завдали росіяни по Харкову і області – Синєгубов
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Про посилення агресії росіян на Харківщині розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Тільки з початку місяця ворог завдав по Харкову та області понад 80 ударів КАБами. Минулої доби окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 6 керованих авіабомб, 1 балістичну ракету «Іскандер», по одному БПЛА «Шахед», «Герань-2», FPV», — повідомив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, Олег Синегубов, Харків, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 18:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про посилення агресії росіян на Харківщині розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".