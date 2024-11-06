Понад 80 ударів КАБами завдали росіяни по Харкову і області – Синєгубов

Про посилення агресії росіян на Харківщині розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Тільки з початку місяця ворог завдав по Харкову та області понад 80 ударів КАБами. Минулої доби окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 6 керованих авіабомб, 1 балістичну ракету «Іскандер», по одному БПЛА «Шахед», «Герань-2», FPV», — повідомив Синєгубов.