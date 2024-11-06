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Понад 80 ударів КАБами завдали росіяни по Харкову і області – Синєгубов

Події 18:25   06.11.2024
Оксана Якушко
Понад 80 ударів КАБами завдали росіяни по Харкову і області – Синєгубов Скриншот

Про посилення агресії росіян на Харківщині розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Тільки з початку місяця ворог завдав по Харкову та області понад 80 ударів КАБами. Минулої доби окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 6 керованих авіабомб, 1 балістичну ракету «Іскандер», по одному БПЛА «Шахед», «Герань-2», FPV», — повідомив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 18:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про посилення агресії росіян на Харківщині розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".