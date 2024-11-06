Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)

Неизвестные люди похитили кусты хризантем, барбариса, вереска и бирючины из клумб в Новобаварском районе Харькова.

«В течение осени в Новобаварском районе работники КП «Харьковблагоустройство» создавались клумбы. Но сегодня обнаружили факт варварской кражи хризантем, кустов барбариса, вереска и бирючины. Очень жаль, что среди нас есть непорядочные люди, которые не ценят труд других и уничтожают все прекрасное», — рассказала пресс-служба Новобаварского района.

Фото: Новобаварский район Харькова / Facebook