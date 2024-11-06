Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)
Фото: Новобаварский район Харькова / Facebook
Неизвестные люди похитили кусты хризантем, барбариса, вереска и бирючины из клумб в Новобаварском районе Харькова.
«В течение осени в Новобаварском районе работники КП «Харьковблагоустройство» создавались клумбы. Но сегодня обнаружили факт варварской кражи хризантем, кустов барбариса, вереска и бирючины. Очень жаль, что среди нас есть непорядочные люди, которые не ценят труд других и уничтожают все прекрасное», — рассказала пресс-служба Новобаварского района.
Фото: Новобаварский район Харькова / Facebook
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: клумба, кража, Новобаварский район, Харьков, цветы;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 19:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неизвестные люди похитили кусты хризантем, барбариса, вереска и бирючины из клумб в Новобаварском районе Харькова.".