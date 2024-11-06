Live
  • Ср 06.11.2024
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.15

Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)

Общество 19:08   06.11.2024
Оксана Якушко
Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото) Фото: Новобаварский район Харькова / Facebook

Неизвестные люди похитили кусты хризантем, барбариса, вереска и бирючины из клумб в Новобаварском районе Харькова.

«В течение осени в Новобаварском районе работники КП «Харьковблагоустройство» создавались клумбы. Но сегодня обнаружили факт варварской кражи хризантем, кустов барбариса, вереска и бирючины. Очень жаль, что среди нас есть непорядочные люди, которые не ценят труд других и уничтожают все прекрасное», — рассказала пресс-служба Новобаварского района.

Фото: Новобаварский район Харькова / Facebook

Читать также: 72 тысячи нидерландских тюльпанов украсят Харьков весной (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
06.11.2024, 15:47
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
06.11.2024, 16:55
Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех
Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех
06.11.2024, 13:46
Подравшихся сестер-близнецов полицейские Харькова разняли и запретили общаться
Подравшихся сестер-близнецов полицейские Харькова разняли и запретили общаться
06.11.2024, 17:44
Более 80 ударов КАБ нанесли россияне по Харькову и области – Синегубов
Более 80 ударов КАБ нанесли россияне по Харькову и области – Синегубов
06.11.2024, 18:25
Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)
Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)
06.11.2024, 19:08

Новости по теме:

16:52
В Харькове в саду Шевченко появилась новая инсталляция (фото)
14:05
1,7 млн цветов высадят в Харькове: в мэрии говорят, что в этом году экономят
15:31
В Харькове за лето пять раз покосили траву — отчет коммунальщиков за сезон
18:54
В Харькове высадили более миллиона цветов
16:48
Лучший цветник. В Харькове ко Дню города выберут самую красивую клумбу

Вы читали новость: «Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 19:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неизвестные люди похитили кусты хризантем, барбариса, вереска и бирючины из клумб в Новобаварском районе Харькова.".