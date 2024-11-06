Невідомі злодії обікрали квіткові клумби у Харкові (фото)
Невідомі люди викрали кущі хризантем, барбарису, вересу та бирючини з клумб у Новобаварському районі Харкова.
«Протягом осені в Новобаварському районі працівники КП “Харківблагоустрій” створювались квітники. Але сьогодні виявили факт варварської крадіжки хризантем, кущів барбарису, вересу та бирючини. Дуже шкода, що серед нас на жаль є непорядні люди, які не цінують працю інших та знищують все прекрасне», – розповіла пресслужба Новобаварського району.
Фото: Новобаварський район Харкова / Facebook
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: клумба, кража, Новобаварский район, Харків, цветы;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 19:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Невідомі люди викрали кущі хризантем, барбарису, вересу та бирючини з клумб у Новобаварському районі Харкова.".