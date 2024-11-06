Невідомі злодії обікрали квіткові клумби у Харкові (фото)

Невідомі люди викрали кущі хризантем, барбарису, вересу та бирючини з клумб у Новобаварському районі Харкова.

«Протягом осені в Новобаварському районі працівники КП “Харківблагоустрій” створювались квітники. Але сьогодні виявили факт варварської крадіжки хризантем, кущів барбарису, вересу та бирючини. Дуже шкода, що серед нас на жаль є непорядні люди, які не цінують працю інших та знищують все прекрасне», – розповіла пресслужба Новобаварського району.

Фото: Новобаварський район Харкова / Facebook