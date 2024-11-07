Облачно, ночью от нуля: прогноз погоды в Харькове и области на 8 ноября
В пятницу, 8 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — 7-9, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 0 до 5 градусов тепла, днем — 5-10.
Ветер северо-западный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 18:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 8 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, без существенных осадков.".