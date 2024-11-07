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Облачно, ночью от нуля: прогноз погоды в Харькове и области на 8 ноября

Погода 18:22   07.11.2024
Елена Нагорная
Облачно, ночью от нуля: прогноз погоды в Харькове и области на 8 ноября

В пятницу, 8 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — 7-9, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 0 до 5 градусов тепла, днем — 5-10.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 18:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 8 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, без существенных осадков.".