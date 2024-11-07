Хмарно, вночі від нуля: прогноз погоди в Харкові та області на 8 листопада

У п’ятницю, 8 листопада, у Харкові та області хмарно із проясненнями, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – 7-9, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вдень – 5-10.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.