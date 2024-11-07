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Хмарно, вночі від нуля: прогноз погоди в Харкові та області на 8 листопада

Погода 18:22   07.11.2024
Олена Нагорна
Хмарно, вночі від нуля: прогноз погоди в Харкові та області на 8 листопада

У п’ятницю, 8 листопада, у Харкові та області хмарно із проясненнями, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – 7-9, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вдень – 5-10.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 18:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 8 листопада, у Харкові та області хмарно із проясненнями, без істотних опадів".