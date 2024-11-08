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В Харькове выросли цены на овощи. Огурцы от 100 грн за килограмм – мэрия

Общество 12:38   08.11.2024
Виктория Яковенко
В Харькове выросли цены на овощи. Огурцы от 100 грн за килограмм – мэрия Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете информируют: на рынках и в торговых заведениях подорожали овощи. Там также сообщили актуальные цены по городу.

Так, капуста белокочанная и яблоки подорожали в среднем на 5%, картофель, репчатый лук и помидоры — на 10%, морковь и свекла — на 30%. Лидеры среди подорожания – огурцы, их стоимость выросла на 45%, отметили в мэрии.

Сейчас цены на рынках в среднем составляют:

🍎 на яблоки – 35-40 грн/кг,

🥬 на капусту белокочанную — 30-35 грн/кг,

🥔 на картофель — 28-40 грн/кг,

🧅 на лук репчатый — 20-25 грн/кг,

🍅 на помидоры красные – 55-80 грн/кг,

🥕 на морковь – 28-35 грн/кг,

🍠на свеклу – 25-30 грн/кг,

🥒 на огурцы – 100-130 грн/кг.

В департаменте административных услуг и потребительского рынка объясняют, что это связано с завершением сезона урожая и увеличением количества тепличной и импортированной продукции.

Кроме того, на рынках начался сезон цитрусовых. Мандарины стоят 100-150 грн/кг, апельсины – 80-100 грн/кг, добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете информируют: на рынках и в торговых заведениях подорожали овощи. Там также сообщили актуальные цены по городу.".