В Харькове выросли цены на овощи. Огурцы от 100 грн за килограмм – мэрия
В Харьковском горсовете информируют: на рынках и в торговых заведениях подорожали овощи. Там также сообщили актуальные цены по городу.
Так, капуста белокочанная и яблоки подорожали в среднем на 5%, картофель, репчатый лук и помидоры — на 10%, морковь и свекла — на 30%. Лидеры среди подорожания – огурцы, их стоимость выросла на 45%, отметили в мэрии.
Сейчас цены на рынках в среднем составляют:
🍎 на яблоки – 35-40 грн/кг,
🥬 на капусту белокочанную — 30-35 грн/кг,
🥔 на картофель — 28-40 грн/кг,
🧅 на лук репчатый — 20-25 грн/кг,
🍅 на помидоры красные – 55-80 грн/кг,
🥕 на морковь – 28-35 грн/кг,
🍠на свеклу – 25-30 грн/кг,
🥒 на огурцы – 100-130 грн/кг.
В департаменте административных услуг и потребительского рынка объясняют, что это связано с завершением сезона урожая и увеличением количества тепличной и импортированной продукции.
Кроме того, на рынках начался сезон цитрусовых. Мандарины стоят 100-150 грн/кг, апельсины – 80-100 грн/кг, добавили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, огурцы, ринок, рынок, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете информируют: на рынках и в торговых заведениях подорожали овощи. Там также сообщили актуальные цены по городу.".