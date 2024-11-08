У Харкові зросли ціни на овочі. Огірки від 100 грн за кілограм – мерія
У Харківській міськраді інформують: на ринках та у закладах торгівлі подорожчали овочі. Там також повідомили актуальні ціни по місту.
Так, капуста білокачанна та яблука подорожчали в середньому на 5%, картопля, цибуля ріпчаста та помідори – на 10%, морква та буряк – на 30%. Лідери серед подорожчання – огірки, їхня вартість зросла аж на 45%, зазначили у мерії.
Наразі ціни на ринках у середньому становлять:
🍎 на яблука – 35-40 грн/кг,
🥬 на капусту білокачанну – 30-35 грн/кг,
🥔 на картоплю – 28-40 грн/кг,
🧅 на цибулю ріпчасту – 20-25 грн/кг,
🍅 на помідори червоні – 55-80 грн/кг,
🥕 на моркву – 28-35 грн/кг,
🍠 на буряк – 25-30 грн/кг,
🥒 на огірки – 100-130 грн/кг.
У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку пояснюють: це пов’язано з завершенням сезону врожаю та збільшенням кількості тепличної та імпортованої продукції.
Крім того, на ринках розпочався сезон цитрусових. Мандарини коштують 100-150 грн/кг, апельсини – 80-100 грн/кг, додали у мерії.
Читайте також: Картопляного Армагеддону не буде? Що взимку їстимуть харків’яни
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, огурцы, ринок, Харків, цены;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові зросли ціни на овочі. Огірки від 100 грн за кілограм – мерія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді інформують: на ринках та у закладах торгівлі подорожчали овочі. Там також повідомили актуальні ціни по місту.".