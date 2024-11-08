У Харкові зросли ціни на овочі. Огірки від 100 грн за кілограм – мерія

У Харківській міськраді інформують: на ринках та у закладах торгівлі подорожчали овочі. Там також повідомили актуальні ціни по місту.

Так, капуста білокачанна та яблука подорожчали в середньому на 5%, картопля, цибуля ріпчаста та помідори – на 10%, морква та буряк – на 30%. Лідери серед подорожчання – огірки, їхня вартість зросла аж на 45%, зазначили у мерії.

Наразі ціни на ринках у середньому становлять:

🍎 на яблука – 35-40 грн/кг,

🥬 на капусту білокачанну – 30-35 грн/кг,

🥔 на картоплю – 28-40 грн/кг,

🧅 на цибулю ріпчасту – 20-25 грн/кг,

🍅 на помідори червоні – 55-80 грн/кг,

🥕 на моркву – 28-35 грн/кг,

🍠 на буряк – 25-30 грн/кг,

🥒 на огірки – 100-130 грн/кг.

У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку пояснюють: це пов’язано з завершенням сезону врожаю та збільшенням кількості тепличної та імпортованої продукції.

Крім того, на ринках розпочався сезон цитрусових. Мандарини коштують 100-150 грн/кг, апельсини – 80-100 грн/кг, додали у мерії.