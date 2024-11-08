Велосипедист погиб в ДТП на Харьковщине (фото)

7 ноября около 16:35 на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» на кольцевой дороге в Харькове произошла смертельная авария.

«44-летняя водитель автомобиля Renault Koleos во время движения допустила столкновение с велосипедом Украина. В результате ДТП 50-летний велосипедист погиб на месте происшествия», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.