Велосипедист погиб в ДТП на Харьковщине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
7 ноября около 16:35 на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» на кольцевой дороге в Харькове произошла смертельная авария.
«44-летняя водитель автомобиля Renault Koleos во время движения допустила столкновение с велосипедом Украина. В результате ДТП 50-летний велосипедист погиб на месте происшествия», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Читайте также: ДТП в Харькове: пострадали пассажирка такси и пожилой мужчина (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, велосепедист, ДТП, погиб, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Велосипедист погиб в ДТП на Харьковщине (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 ноября около 16:35 на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» на кольцевой дороге в Харькове произошла смертельная авария.".