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ДТП в Харькове: пострадали пассажирка такси и пожилой мужчина (фото)

Общество 15:36   07.11.2024
Виктория Яковенко
ДТП в Харькове: пострадали пассажирка такси и пожилой мужчина (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

7 ноября на перекрестке улиц Динамовская и Сумская столкнулись два автомобиля Renault Logan. В результате аварии есть пострадавшие.

«36-летний водитель автомобиля такси не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем под управлением 66-летнего мужчины», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ушибы и переломы получили 66-летний мужчина и 51-летняя пассажирка такси. Их госпитализировали, добавили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

ДТП Харьков
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 15:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 ноября на перекрестке улиц Динамовская и Сумская столкнулись два автомобиля Renault Logan. В результате аварии есть пострадавшие.".