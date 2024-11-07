ДТП в Харькове: пострадали пассажирка такси и пожилой мужчина (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
7 ноября на перекрестке улиц Динамовская и Сумская столкнулись два автомобиля Renault Logan. В результате аварии есть пострадавшие.
«36-летний водитель автомобиля такси не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем под управлением 66-летнего мужчины», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Ушибы и переломы получили 66-летний мужчина и 51-летняя пассажирка такси. Их госпитализировали, добавили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 ноября на перекрестке улиц Динамовская и Сумская столкнулись два автомобиля Renault Logan. В результате аварии есть пострадавшие.".