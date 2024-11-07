ДТП в Харькове: пострадали пассажирка такси и пожилой мужчина (фото)

7 ноября на перекрестке улиц Динамовская и Сумская столкнулись два автомобиля Renault Logan. В результате аварии есть пострадавшие.

«36-летний водитель автомобиля такси не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем под управлением 66-летнего мужчины», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ушибы и переломы получили 66-летний мужчина и 51-летняя пассажирка такси. Их госпитализировали, добавили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.