ДТП у Харкові: постраждали пасажирка таксі та літній чоловік (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
7 листопада на перехресті вулиць Динамівська та Сумська зіткнулися дві автівки «Renault Logan». Внаслідок аварії є постраждалі.
«36-річний водій автомобіля таксі не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, внаслідок чого сталось зіткнення з автомобілем під керуванням 66-річного чоловіка», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Забої та переломи отримали 66-річний чоловік та 51-річна пасажирка таксі. Їх шпиталізували, додали правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Читайте також: У Харкові п’яний водій скоїв ДТП: алкоголь у крові перевищував норму у 8 разів
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, ДТП, поліція, пострадали, такси, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ДТП у Харкові: постраждали пасажирка таксі та літній чоловік (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 15:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада на перехресті вулиць Динамівська та Сумська зіткнулися дві автівки «Renault Logan». Внаслідок аварії є постраждалі.".