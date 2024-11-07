ДТП у Харкові: постраждали пасажирка таксі та літній чоловік (фото)

7 листопада на перехресті вулиць Динамівська та Сумська зіткнулися дві автівки «Renault Logan». Внаслідок аварії є постраждалі.

«36-річний водій автомобіля таксі не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, внаслідок чого сталось зіткнення з автомобілем під керуванням 66-річного чоловіка», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Забої та переломи отримали 66-річний чоловік та 51-річна пасажирка таксі. Їх шпиталізували, додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.