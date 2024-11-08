Велосипедист загинув у ДТП на Харківщині (фото)

7 листопада близько 16:35 на трасі «Київ-Харків-Довжанський» на кільцевій дорозі у Харкові сталася смертельна аварія.

«44-річна водійка автомобіля «Renault Koleos під час руху допустила зіткнення з велосипедом Україна. Внаслідок ДТП 50-річний велосипедист загинув на місці пригоди», – розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.