Велосипедист загинув у ДТП на Харківщині (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
7 листопада близько 16:35 на трасі «Київ-Харків-Довжанський» на кільцевій дорозі у Харкові сталася смертельна аварія.
«44-річна водійка автомобіля «Renault Koleos під час руху допустила зіткнення з велосипедом Україна. Внаслідок ДТП 50-річний велосипедист загинув на місці пригоди», – розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, велосепедист, ДТП, погиб, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада близько 16:35 на трасі «Київ-Харків-Довжанський» на кільцевій дорозі у Харкові сталася смертельна аварія.".