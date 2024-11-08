Завтра днем не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова
Фото: Харьковский горсовет
Завтра, 9 ноября, трамваи не будут ходить с 9:00 до 16:00 по бул. Гончаровском и ул. Москалевской, на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Гольдберговской, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.
Это связано с ремонтом трамвайного пути.
В это время трамвай №7 будет ходить так:
Разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ул. Николая Бажана – разворотный круг «Новоселовка».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 19:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 9 ноября, трамваи не будут ходить с 9:00 до 16:00 по бул. Гончаровском и ул. Москалевской, на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Гольдберговской. ".