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Завтра днем ​​не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова

Общество 19:13   08.11.2024
Оксана Якушко
Завтра днем ​​не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова Фото: Харьковский горсовет

Завтра, 9 ноября, трамваи не будут ходить с 9:00 до 16:00 по бул. Гончаровском и ул. Москалевской, на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Гольдберговской, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамвай №7 будет ходить так:

Разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ул. Николая Бажана – разворотный круг «Новоселовка».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 19:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 9 ноября, трамваи не будут ходить с 9:00 до 16:00 по бул. Гончаровском и ул. Москалевской, на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Гольдберговской. ".