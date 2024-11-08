Завтра вдень не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова
Завтра, 9 листопада, трамваї не ходитимуть з 9:00 до 16:00 на бул. Гончарівському та вул. Москалівській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Гольдбергівської, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамвай №7 ходитиме так:
розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: трамвай, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 19:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 9 листопада, трамваї не ходитимуть з 9:00 до 16:00 на бул. Гончарівському та вул. Москалівській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Гольдбергівської. ".